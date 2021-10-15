【企業盈警】大唐發電料首三季純利按年跌９８％至１００％

《經濟通通訊社１５日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）預期，截至今
年９月底止九個月，純利按年跌９８％至１００％；歸屬於公司股東扣除非經常性損益後的淨利
潤按年跌８３％至８５％。
該集團指，業績預減主要受公司主營業務影響。受煤炭價格上漲的影響，公司營業成本較去
年同期大幅上漲。（ｈｙ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話15/10/2021
《股市一周》汽車、科技股受捧，港股整周升493點
|財經熱話15/10/2021
盈喜追得過？贛鋒先低後高 中興急升後回順
|財經熱話15/10/2021
【油股回落】三桶油曾挫2-3%後跌幅收窄 可吼位買入嗎？
|財經熱話15/10/2021
許正宇:人幣計價股票納入港股通將為香港建立人幣交易生態圈
|財經熱話15/10/2021
中央促保障電煤供應限價增產 相關資源股同下挫
|FOCUS15/10/2021
【FOCUS】中美PPI齊恐未見頂 萬物短缺成「新瘟疫」?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰