【企業盈警】大唐發電料首三季純利按年跌９８％至１００％

《經濟通通訊社１５日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）預期，截至今

年９月底止九個月，純利按年跌９８％至１００％；歸屬於公司股東扣除非經常性損益後的淨利

潤按年跌８３％至８５％。

該集團指，業績預減主要受公司主營業務影響。受煤炭價格上漲的影響，公司營業成本較去

年同期大幅上漲。（ｈｙ）

