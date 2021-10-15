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15/10/2021 16:59

【企業盈警】大唐發電料首三季純利按年跌９８％至１００％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）預期，截至今
年９月底止九個月，純利按年跌９８％至１００％；歸屬於公司股東扣除非經常性損益後的淨利
潤按年跌８３％至８５％。
　　該集團指，業績預減主要受公司主營業務影響。受煤炭價格上漲的影響，公司營業成本較去
年同期大幅上漲。（ｈｙ）

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