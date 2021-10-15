【理財通】報道指首批獲准推出跨境理財通業務銀行最快下周公布

《經濟通通訊社１５日專訊》人行與金管局上月初公布大灣區「跨境理財通」實施細則，銀

行冀爭頭啖湯成為首批經營者。《信報》引述消息報道，業務啟動及準備工作已如箭在弦，內地

與特區當局最快可望下周內公布首批獲准推出南、北向理財通業務的銀行名單，但一切仍以官方

公布為準。

金管局發言人接受傳媒查詢時稱，已收到２０多間香港銀行提交有關開展「跨境理財通」的

自我評估，進展良好，當完成處理後將適時公布。（ｈｌ）

