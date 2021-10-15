《鍾之日記》恒指重上兩萬五，官媒唱好車股揚

《鍾之日記》１０月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



多家華爾街大行出爐的業績齊勝預期，加上美國就業數據理想和通脹憂慮紓緩，美股結束四

連跌回升。颱風襲港緊接重陽節假期，港股休市兩天後復市，於Ａ股造好支撐下，港股顯著造好

，恒指重上兩萬五。恒指早段表現反覆，高開２２４點後升幅隨即收窄，曾倒跌３３點，見

２４９２９點全日低，稍穿兩萬五後回勇，並升破開市高位。午後升穿上午高位，恒指以全日最

高位收市，報２５５３０，升３６８點或１﹒４８％。大市全日成交額較周二（１２日）勁升

３１﹒１％至１７９６﹒１１億元。



＊人行等量對沖ＭＬＦ，滬指全周累跌０﹒５５％＊



美國貿易代表戴琪表示，與中國國務院副總理劉鶴上周舉行視像會談，是一個好的開始，會

在未來的商討中，提出中方未有履行貿易協議。中美以新方式接觸和競爭，加上官媒狙擊跨境互

聯網券商亦未在市場產生大波瀾，滬深兩市今日低開高走，煤炭、半導體、汽車等板塊強勢拉漲

，創業板指數曾飆高２％，航運、券商等則逆市走弱。滬綜指全日漲０﹒４％，收報３５７２﹒

３７點；深證成指揚０﹒５２％，創業板指數更飆１﹒８８％。以全周累計，滬綜指跌０﹒５５

％。

滬深股通重陽節後恢復交易，兩市全日成交額９８９０億元人民幣，較上一交易日急升近

１５％。外資淨流入２６﹒９億元人民幣。

內地９月ＣＰＩ、ＰＰＩ剪刀差創下歷史新高，市場觀望人行貨幣政策走向，部分專家認為

當下仍有必要再降準；不過，人行公開市場今日等額續做５０００億元人民幣ＭＬＦ，全周則淨

回籠４６００億元人民幣，創下八個半月新高，有分析指人行等額續做ＭＬＦ，反映對流動性稍

微偏緊的態度，預料短期降準可能性有限。



＊官媒唱好新能源車前景，比亞迪勁升８％＊



內地車市在颱風天及重陽假期間公布多項銷售數據，滬深兩市的汽車股連續兩日造好，港股

周二後首日交易，汽車股追落後。吉利（００１７５）全日抽升近８％，長汽（０２３３３）飆

７﹒８％，廣汽（０２２３８）漲３﹒９％，東風（００４８９）升５﹒２％。新能源汽車股方

面，比亞迪（０１２１１）、小鵬汽車（０９８６８）急升７﹒６％，理想汽車（０２０１５）

彈５﹒６％。

據內地官媒發文指，新能源汽車節假日高速充電難，只是階段性問題，不會對新能源汽車發

展產生長期影響。報道引述業內專家預計，未來五年新能源車的產銷增速將保持在４０％以上。

另外，商務部消費促進司負責人表示，今年１至９月，汽車消費總體保持穩定。新能源汽車

銷量再創新高。首三季生產企業新能源汽車銷量２１５﹒７萬輛，按年增長１﹒９倍。９月銷量

３５﹒７萬輛，增長１﹒５倍，再次刷新單月歷史記錄。



＊官媒點名批評富途老虎證券，券商股個別走＊



內地的監管風暴疑蔓延至互聯網券商。《人民網》發表文章，點名在美國上市的富途證券，

老虎證券跨境互聯網券商，指他們在用戶信息安全以及合法化、合規化方面存在風險。

《人民網》提到，５年前中證監曾批評境內網站提供美股、港股等境外證券買賣服務，當時

中證監表示，除合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）、滬港通機制外，未批准任何境內外機構開展

為境內投資者參與境外證券交易提供服務的業務。

不過券商股個別發展，廣發証券（０１７７６）先跌後升３﹒９％，中信証券

（０６０３０）升２﹒５％，中信建投（０６０６６）升０﹒２％。而華泰六八八

（０６８８６）跌０﹒７％，中金（０３９０８）跌０﹒８％，中國華融（０２７９９）無升跌

。

文章指，早在２０１９年７月，受中央網信辦、工信部、公安部、市場監管總局４部門委托

的評估，發現包括老虎證券、富途牛牛等Ａｐｐ在個人信息收集使用方面存在問題且未公開有效

聯繫方式，並被要求整改。文章引述法律界人士指，中國的《個人信息保護法》對境內投資者數

據跨境傳輸及使用提出了更高的合規性要求，因此，富途、老虎等跨境互聯網券商在用戶信息安

全以及合法化、合規化方面存在風險。

富途控股就此回應，始終積極配合監管的規定，就２０１９年７月Ａｐｐ專項治理工作組提

出的整改意見，富途於第一時間和整改小組取得聯繫，並已經於２０１９年８月２日按照監管要

求完成所有整改工作。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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