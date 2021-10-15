【數據解讀】光大銀行：四季度ＣＰＩ將持續走高，ＰＰＩ衝高回落

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局昨日（１４日）公布，９月全國居民消費價格指數

（ＣＰＩ）同比上漲０﹒７％，低於預期且創６個月新低；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）

同比上漲１０﹒７％，高於預期並創下有紀錄以來的新高。

對此，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析指，ＣＰＩ同比不及預期，主要受食品價

格下降和基數抬升拖累；非食品價格溫和增長。ＰＰＩ同比繼續探高，主要受能源和部分原材料

價格走高推動。

他預計，四季度ＣＰＩ同比將持續走高，但動能溫和。一是因為需求有望回暖。疫情防範形

勢向好，帶動服務消費需求，疊加四季度消費旺季、政策支持，需求回暖利好物價表現；二是豬

肉價格有望企穩。四季度是傳統豬肉消費旺季，國內收儲調節，近期生豬期貨市場看，豬肉價格

呈現企穩跡象；三是基數效應。

而四季度ＰＰＩ同比漲幅預計將衝高回落。他指出，三季度能源及部分商品價格進一步走高

超預期，反映全球供需結構存在失衡，短期能源商品價格可能繼續在高位運行，考慮到高價格對

需求構成抑制及基數效應，預計四季度ＰＰＩ同比呈現沖高回落走勢。（ｌｃ）

