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15/10/2021 09:17

【數據解讀】光大銀行：四季度ＣＰＩ將持續走高，ＰＰＩ衝高回落

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局昨日（１４日）公布，９月全國居民消費價格指數
（ＣＰＩ）同比上漲０﹒７％，低於預期且創６個月新低；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）
同比上漲１０﹒７％，高於預期並創下有紀錄以來的新高。
　　對此，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析指，ＣＰＩ同比不及預期，主要受食品價
格下降和基數抬升拖累；非食品價格溫和增長。ＰＰＩ同比繼續探高，主要受能源和部分原材料
價格走高推動。
　　他預計，四季度ＣＰＩ同比將持續走高，但動能溫和。一是因為需求有望回暖。疫情防範形
勢向好，帶動服務消費需求，疊加四季度消費旺季、政策支持，需求回暖利好物價表現；二是豬
肉價格有望企穩。四季度是傳統豬肉消費旺季，國內收儲調節，近期生豬期貨市場看，豬肉價格
呈現企穩跡象；三是基數效應。
　　而四季度ＰＰＩ同比漲幅預計將衝高回落。他指出，三季度能源及部分商品價格進一步走高
超預期，反映全球供需結構存在失衡，短期能源商品價格可能繼續在高位運行，考慮到高價格對
需求構成抑制及基數效應，預計四季度ＰＰＩ同比呈現沖高回落走勢。（ｌｃ）

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