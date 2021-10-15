【數據解讀】交銀金融：經濟運行出現了明顯的類滯脹情況

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局昨日（１４日）公布，９月全國居民消費價格指數

（ＣＰＩ）同比上漲０﹒７％，創６個月新低；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比上漲

１０﹒７％，創下有紀錄以來的新高。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉分析指，９月ＣＰＩ漲幅放緩主要受食品價格拖累

，豬肉價格同比呈現了大幅的負增長，反映整體需求偏弱。９月ＰＰＩ創下紀錄高點，一方面是

受大宗商品保持高位推動，另一方面是限電限產導致能源領域的工業品價格走高。綜合來看，Ｃ

ＰＩ和ＰＰＩ的剪刀差也創了歷史新高，經濟出現了明顯的類滯脹情況。由於生活資料價格短期

仍將保持地位，且四季度ＣＰＩ翹尾因素較低，因此預計四季度ＣＰＩ仍處於低位，ＰＰＩ短期

也很難有明顯的回落。

他指出，當前宏觀政策面臨兩難，一方面需求偏弱，政策需一定程度的寬鬆來支撐需求的回

升，但ＰＰＩ的歷史高位又限制了寬鬆空間。預計下一步的宏觀政策組合是穩貨幣和寬信用，年

內降準和減息概率都不大，更多通過結構性調節來維持市場流動性的合理充裕。人行公布的９月

金融數據較弱，信用偏緊的局面沒有得到根本改變。因此下一步需要政策需要穩住社融增速，讓

信用偏緊的局面得到改善。（ｌｃ）

