【大國博弈】中國商務部對美國聚苯醚實施臨時反補貼措施

《經濟通通訊社１５日專訊》中國商務部宣布１５日起，對由美國生產的聚苯醚實施臨時反
補貼措施，徵收從價補貼率為１７﹒７％。
商務部去年進行反補貼立案調查，初步裁定，原產於美國的進口聚苯醚存在補貼，國內產業
受到實質損害，補貼與實質損害之間存在因果關係，１５日起進口經營者應依據商務部初裁決定
所確定的各公司，從價補貼率向中國海關提供相應的臨時反補貼稅保證金。（ｄｗ）
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