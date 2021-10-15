【重拳監管】ＬｉｎｋｅｄＩｎ挺不住審查，決定終止在中國服務

《經濟通通訊社１５日專訊》微軟 （Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ） 旗下社交平台Ｌｉｎｋｅｄ

Ｉｎ周四（１４日）宣布，由於中國日益具挑戰性的經營環境和合規要求愈來愈高，決定關閉中

國版網站。

不過，ＬｉｎｋｅｄＩｎ又計劃今年底將在中國開設獨立的中國就業應用程序ＩｎＪｏｂｓ

，但沒ＬｉｎｋｅｄＩｎ的內容發布和帖文分享功能。由 ＬｉｎｋｅｄＩｎ（領英）中國總裁

陸堅署名的《致領英中國會員的一封信》沒有具體解釋終止服務原因，但指出找工作已經成為中

國用戶到 ＬｉｎｋｅｄＩｎ 的主要原因，而為更好地服務中國用戶，將調整目前戰略，發布

一系列全新產品和服務，專注於提供「連接職業機會」的價值。



＊今年初起中國審查日益增加＊



在３月時，《紐約時報》引述消息人士指，中國網絡監管機構國家互聯網信息辦公室嚴厲斥

責ＬｉｎｋｅｄＩｎ，指平台未能控制政治內容，要求ＬｉｎｋｅｄＩｎ進行自我評估並提交報

告。而在９月，ＬｉｎｋｅｄＩｎ以「違禁內容」為由，在中國封鎖數名美國記者的帳戶。Ｌｉ

ｎｋｅｄＩｎ亦被指近月審查一些人權活動家、學者和記者的個人簡介，禁止「敏感內容」在中

國展示。

ＬｉｎｋｅｄＩｎ在２０１４年進入中國市場，有超過５０００萬各國內用戶，是美國公司

獲准在中國營運的唯一主要社交平台。（ｊｔ）



