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即市新聞

15/10/2021 08:39

【重拳監管】ＬｉｎｋｅｄＩｎ挺不住審查，決定終止在中國服務

　　《經濟通通訊社１５日專訊》微軟　（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ）　旗下社交平台Ｌｉｎｋｅｄ
Ｉｎ周四（１４日）宣布，由於中國日益具挑戰性的經營環境和合規要求愈來愈高，決定關閉中
國版網站。
　　不過，ＬｉｎｋｅｄＩｎ又計劃今年底將在中國開設獨立的中國就業應用程序ＩｎＪｏｂｓ
，但沒ＬｉｎｋｅｄＩｎ的內容發布和帖文分享功能。由　ＬｉｎｋｅｄＩｎ（領英）中國總裁
陸堅署名的《致領英中國會員的一封信》沒有具體解釋終止服務原因，但指出找工作已經成為中
國用戶到　ＬｉｎｋｅｄＩｎ　的主要原因，而為更好地服務中國用戶，將調整目前戰略，發布
一系列全新產品和服務，專注於提供「連接職業機會」的價值。

＊今年初起中國審查日益增加＊

　　在３月時，《紐約時報》引述消息人士指，中國網絡監管機構國家互聯網信息辦公室嚴厲斥
責ＬｉｎｋｅｄＩｎ，指平台未能控制政治內容，要求ＬｉｎｋｅｄＩｎ進行自我評估並提交報
告。而在９月，ＬｉｎｋｅｄＩｎ以「違禁內容」為由，在中國封鎖數名美國記者的帳戶。Ｌｉ
ｎｋｅｄＩｎ亦被指近月審查一些人權活動家、學者和記者的個人簡介，禁止「敏感內容」在中
國展示。
　　ＬｉｎｋｅｄＩｎ在２０１４年進入中國市場，有超過５０００萬各國內用戶，是美國公司
獲准在中國營運的唯一主要社交平台。（ｊｔ）
　

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