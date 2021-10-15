《神州金融》傳監管要求銀行理財子公司今年現金產品佔比降至四成

《經濟通通訊社１５日專訊》為推動銀行理財子公司現金管理類產品盡快達到監管要求，據

《路透》引述三位消息人士透露，銀保監要求部分銀行理財子公司年底前將現金管理類產品佔比

降至４０％，至明年底壓縮至「現金類理財管理新規」要求的３０％。監管也再度強調，明年底

相關產品規模要降至理財子公司風險準備金月末餘額的２００倍以下或自有資金規模３０倍以下

。

消息人士指出，此次監管動作並不算很突然，因為監管的導向之前就很明確，理財子公司大

多已提前著手準備。他們並認為，由於現金管理類產品所投資的品種期限均較短，持有到期不再

續做基本就能完成壓降目標，因此對二級市場的實際衝擊料較為有限。不過在相關產品規模降下

來之後，理財子公司普遍面臨著推出合適接續產品的問題，目前增推短債產品是較為現實的選擇

。

徵求意見一年多後，針對中國逾７萬億元人民幣規模的現金管理類理財產品新規６月終於落

地。順應資管新規順延一年的精神，將過渡期截止日設定為２０２２年底。消息人士指出，理財

子公司的壓力主要是產品層面的，現金類產品壓縮後，這部分客戶的資金如果沒有好的其他產品

吸納過來，可能就回流到銀行或者去買基金了，所以各家都在推短債類的產品。他並認為，貨幣

類產品大家也不會拋售，肯定是有序壓降。（ｗｌ）

