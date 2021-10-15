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即市新聞

15/10/2021 14:03

【聚焦人幣】渣打：第四季人幣兌美元或高見６﹒３６重返年內高位

　　《經濟通通訊社１５日專訊》渣打銀行今日發表的評論指出，隨著中美關係的對抗性降低，
可能會進一步提振情緒，預計人民幣對籃子貨幣將保持強勢，兌美元於第四季可能在６﹒４０－
６﹒６０，且不排除重返年內最強水準。渣打中國宏觀策略部主管劉潔在其評論中稱，人民幣的
強勢從根本上來說是由中國創紀錄的出口和貿易順差、強勁的資本流入、相對於主要貨幣的高利
率溢價以及在當今世界愈來愈罕見的充裕的政策空間所推動的。
　　不過，渣打料內地當局可能會加強逆周期措施以遏制人民幣的再度升值。今年以來，人民幣
對ＣＦＥＴＳ籃子里２４種貨幣中的２２種貨幣升值，而自２０２０年以來，人民幣對所有２４
種貨幣都升值。本周，隨著ＣＦＥＴＳ指數升至２０１６年１月以來的最高水平，美元兌人民幣
定盤價已略微轉弱。
　　該行認為，美元兌人民幣可能會在第四季度重返年內的低點６﹒３６，同時新一輪逆周期措
施可能出台，包括進一步提高外匯存款準備金率，以防止進一步升值。
　　此外，隨著拜登和習近平計劃在年底前舉行虛擬會議，該行預計，在未來幾個季度，更有意
義的關稅回調或減少的可能性越來越大。除了削減關稅，對一些內地和香港官員的制裁亦有可能
部分取消，在休斯頓和成都的領事館重新開放，以及在國際問題上有更大合作（包括氣候變化和
中亞地緣政治）。（ｗｌ）

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