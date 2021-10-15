【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１１點子，報６﹒４３５０

《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１１點子，報６

﹒４３５０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４３３９。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３８６，較上個交易日升２８點子，實

現兩連升，創９月１６日以來一個月新高。

交易員稱，美指衝高回落，看似助力人民幣上行，但人民幣已近波動區間頂部，部分逢低購

匯盤需求增加，區間交投仍很難打破，除非有明顯利好打破平衡。（ｊｔ）

