《中國監管》中國系統重要性銀行名單發布，附加資本要求高至１％

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行、銀保監發布中國系統重要性銀行名單。根據《系統

重要性銀行評估辦法》，基於２０２０年數據，評估認定了１９家國內系統重要性銀行，包括６

家國有商業銀行、９家股份制商業銀行和４家城市商業銀行。

按系統重要性得分從低到高分為五組：第一組８家，包括平安銀行、中國光大銀行、華夏銀

行、廣發銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行；第二組４家，包括浦發銀行、中信

銀行、中國民生銀行、中國郵政儲蓄銀行；第三組３家，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行；

第四組４家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；第五組暫無銀行進

入。

人行表示，第一組到第五組的銀行分別適用０﹒２５％、０﹒５％、０﹒７５％、１％和１

﹒５％的附加資本要求。若銀行同時被認定為中國系統重要性銀行和全球系統重要性銀行，附加

資本要求不疊加，採用二者孰高原則確定。

《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》同日發布，自２０２１年１２月１日起施行。人

行、銀保監有關負責人表示，《附加監管規定》對系統重要性銀行提出更高的資本和槓桿率（商

業銀行符合規定的一級資本淨額與調整後的表內外資產餘額的比率）要求，推動系統重要性銀行

提高損失吸收能力；要求系統重要性銀行預先籌劃重大風險情形下的應對預案，提高風險可處置

性；從宏觀審慎管理角度，強化事前風險預警，與微觀審慎監管加強統籌、形成合力。（ｗｌ）

