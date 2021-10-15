  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2021 17:15

《中國監管》中國系統重要性銀行名單發布，附加資本要求高至１％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行、銀保監發布中國系統重要性銀行名單。根據《系統
重要性銀行評估辦法》，基於２０２０年數據，評估認定了１９家國內系統重要性銀行，包括６
家國有商業銀行、９家股份制商業銀行和４家城市商業銀行。
　　按系統重要性得分從低到高分為五組：第一組８家，包括平安銀行、中國光大銀行、華夏銀
行、廣發銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行；第二組４家，包括浦發銀行、中信
銀行、中國民生銀行、中國郵政儲蓄銀行；第三組３家，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行；
第四組４家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；第五組暫無銀行進
入。
　　人行表示，第一組到第五組的銀行分別適用０﹒２５％、０﹒５％、０﹒７５％、１％和１
﹒５％的附加資本要求。若銀行同時被認定為中國系統重要性銀行和全球系統重要性銀行，附加
資本要求不疊加，採用二者孰高原則確定。
　　《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》同日發布，自２０２１年１２月１日起施行。人
行、銀保監有關負責人表示，《附加監管規定》對系統重要性銀行提出更高的資本和槓桿率（商
業銀行符合規定的一級資本淨額與調整後的表內外資產餘額的比率）要求，推動系統重要性銀行
提高損失吸收能力；要求系統重要性銀行預先籌劃重大風險情形下的應對預案，提高風險可處置
性；從宏觀審慎管理角度，強化事前風險預警，與微觀審慎監管加強統籌、形成合力。（ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話15/10/2021
10月汽車銷量料改善　車股踩油齊飆
中國故事15/10/2021
《神州經脈》MLF等額續做降準預期降　股匯齊揚即期創四個月高
財經熱話15/10/2021
《股市一周》汽車、科技股受捧，港股整周升493點
財經熱話15/10/2021
盈喜追得過？贛鋒先低後高　中興急升後回順
財經熱話15/10/2021
【油股回落】三桶油曾挫2-3%後跌幅收窄　可吼位買入嗎？
財經熱話15/10/2021
許正宇:人幣計價股票納入港股通將為香港建立人幣交易生態圈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金