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即市新聞

15/10/2021 17:42

【重拳監管】中證監會同公安檢察機關查辦１９起重大證券違法案件

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中證監網站公布，近期會同公安檢察機關部署專項執法行動依
法從嚴打擊證券違法犯罪活動，集中部署查辦１９起重大典型案件。中證監表示，這是監管部門
進一步強化行政執法與刑事司法協作配合，形成高效打擊證券違法活動合力，加大證券違法成本
的重要舉措。
　　其中８件案件涉及重大信息披露違法，包括債券發行人、上市公司連續多年財務舞弊，涉嫌
欺詐發行犯罪；上市公司併購標的為完成業績承諾大量虛構業務，涉嫌違規披露、不披露重要信
息犯罪；上市公司實際控制人利用職務便利，以支付股權轉讓款、債務轉讓等名義佔用上市公司
資金，涉嫌背信損害上市公司利益犯罪；中介機構從業人員配合上市公司造假，偽造審計證據，
執行銀行函證時嚴重失職，涉嫌提供虛假證明文件犯罪。
　　１９起案件中，還包括９件惡性操縱市場案件，包括上市公司實際控制人、董事、高級管理
人員伙同市場機構操縱本公司股票；股市「黑嘴」與操盤方合謀通過蠱惑交易、「搶帽子」交易
等方式非法牟利。個別當事人屢查屢犯，犯罪主觀惡性強。
　　另外，查辦典型內幕交易案件２件，設計內幕信息知情人除直接從事內幕交易外，還向存在
特殊利益關係等其他人員洩露內幕信息，參與收益分成。（ｄｗ）

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