【ＦＯＣＵＳ】中美ＰＰＩ齊恐未見頂，萬物短缺成「新瘟疫」？

【ＦＯＣＵＳ】中國９月ＰＰＩ飆至２６年高位，美國ＰＰＩ不遑多讓同錄１０年之最；此

外，從雞肉到牛排、從咖啡到麵包、從黃油到食糖，無不跟隨逼近歷史紀錄的聯合國糧農組織食

品價格指數一路飛升。

若要評選２０２１年的「最大謊言」，恐怕非美聯儲「通脹是暫時性」莫屬。而萬物短缺，

會否是人類即將進入的下一場「瘟疫」ｎｅｗ ｐａｎｄｅｍｉｃ？



＊高點或達１２％，「醬油界茅台」加價＊



「煤超瘋」領銜發威，終於推升中國９月ＰＰＩ超越金融海嘯時紀錄，按年升１０﹒７％，

為連續第１０個月超越預期上行。鑒於大宗商品價格居高不下，俄羅斯總統普京甚至揚言「ＷＴ

Ｉ油價完全有可能達到１００美元」，而內地放開燃煤發電市場電價上限至２０％今日起正式實

施，分析普遍預計ＰＰＩ仍未見頂，四季度同比高點或超１１％甚至達１２％。

上游原材料、能源等成本持續飆升，但中國９月ＣＰＩ按年仍僅升０﹒７％，顯示價格傳導

效應仍微弱。不過，有「醬油界茅台」之稱的海天味業就已打響加價第一槍，宣布自本月２５日

起，將醬油、蚝油、醬料等部分產品的出廠價上調３％至７％，預料大概率開啟行業加價潮。



＊粘性因素凸顯，「暫時性」難站住腳＊



再看美國，９月ＰＰＩ雖略低於預期，但按年增８﹒６％仍創下２０１０年１１月以來新高

；而倘若以衡量生產投入成本的中間需求（Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ ｄｅｍａｎｄ），其價

格壓力已接近７０年代峰值計，走勢亦步亦趨的代表終端產成品等的最終需求（Ｆｉｎａｌ Ｄ

ｅｍａｎｄ）的價格壓力遠未見頂，預示通脹或持續到２０２２年初。

和中國一樣，美國ＰＰＩ與ＣＰＩ的剪刀差錄得史上最大，而跟過去一年相比，最新ＣＰＩ

有兩大趨勢不得不察，一是食品價格、租金與業主等價租金按月漲幅分別明顯加速至０﹒９３％

、０﹒４３％，二是二手車價格連續第二個月按月下跌，顯示美聯儲口中的暫時性漲價因素續消

退，但食、住兩大更具粘性的通脹因素凸顯，通脹「暫時性」難站住腳。



＊美罷工接二連三，漲薪資騎虎難下＊



能源、食品、居住三大日常必需成本持續飛漲，中國、美國、英國、德國、瑞典、西班牙、

愛爾蘭等國家通脹紛紛錄得近十年至逾二十年來最高，連日本的核心消費者通脹也結束１２個月

通縮，東京的牛肉飯不再又靚又抵食，最令決策者憂心的，還是通脹之母－－薪資，未來的螺旋

式上漲。

以美國為例，轉工者的平均三個月薪資漲幅約５﹒５％，遠超留守原職位者的約３﹒５％；

而為爭取加薪，從食品製造到煤礦工人，從家樂氏麥當勞，從荷里活幕後人員到農業機械巨頭Ｊ

ｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ，接二連三的罷工零星爆發，據報總人數規模已超十萬人。

眼見一邊是首次申請失業救濟的美國人跌穿３０萬，另一邊是勞動力參與率下降至６１﹒６

％，背後恐是工人對枯燥又低薪的工作精疲力盡。美聯儲可以逼於通脹壓力放風收水，也可以再

次反口重推寬鬆，可是卻永遠無法印出商品和勞動力。萬物短缺會否是下一場新瘟疫？

