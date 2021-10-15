【解決電荒】李克強視察電廠：研究減稅費讓企業在電價高企下撐住

《經濟通通訊社１５日專訊》國務院總理李克強周四（１４日）赴廣東參加第１３０屆廣交

會開幕式，上午他在廣東視察電力公司等，強調要保障電力供應，避免影響民生，又指電價如果

太高，下游企業會受不了；國家將研究減稅費的辦法，讓企業撐住。

據內媒報道，李克強到訪順德五沙工業園，視察五殺工業園熱電站，然後到順德家電製造商

美的集團（深：０００３３３）參觀，了解生產的情況。

網上流傳視頻顯示，李克強在工業園向員工們表示，電力是中國工業化、城鎮化的命脈，如

果人員是發展的基石，電就是基石中的基石；指製造業是用電大戶，已要求發電廠保證製造業電

力供應，令民生生活用品不受影響。當局亦要求礦商增加煤炭供應，允許它們在年度配額用完之

後繼續滿負荷生產。

針對缺電問題，李克強說，最近在多措並舉，力保煤炭供應、滿足發電。政府還要採取其他

措施，特別是思想化措施，讓電價可以浮動。他在廣交會開幕式上發表講話稱，大宗商品價格、

尤其煤炭價格高漲，令中下游與中小企業營業成本持續增加；疫情也困擾生活服務行業，市場仍

脆弱，但中國仍可應對這些挑戰，承諾會保障今年冬季及明年春季供電安全，確保基本民生。（

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