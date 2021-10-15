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即市新聞

15/10/2021 09:02

【大國博弈】中國駐美使館奉勸美方趁早拋棄「以台制華」幻想

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國駐美大使館發言人就美國國務院高官會見台灣在美人員等
動向發表談話，奉勸美方停止說一套、做一套的拙劣伎倆，趁早拋棄「以台制華」的幻想。
　　另有報道指美方邀請台灣陸軍司令徐衍璞訪美。中方批評美方的言行嚴重違反「一個中國」
原則，以及中美三個聯合公報的規定，指美方對外發出極為錯誤和不負責任的訊號。中方堅決反
對、強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉。美方不要幻想一邊尋求中方支持配合，一邊恣意妄為在
台灣問題上挑戰中方紅線。中方絕不吃這一套。
　　中國又敦促美國，以實際行動實現中美元首通話，為中美關係重回健康穩定發展軌道。
　　台灣駐美代表蕭美琴周二（１２日）前往美國國務院，與新任亞太助理國務卿康達會晤。康
達在會後表示，期待與蕭美琴合作，進一步強化美台關係。

＊台陸委會：大陸防空網現重大疏漏＊

　　１０月１日至４日，解放軍共派出１４９架次軍機進入台灣西南空域，引發各界關注。在台
灣，陸委會主委邱太三周四受訪坦言，已達到「準戰爭」狀態布局。另外，解放軍在十一國慶當
日，派出２５架次軍機，進入台灣西南防空別區時，美國派出２架戰機，兵臨到可以直接發射導
彈，攻打大陸沿海機場的時候，解放軍還沒有發現，認為大陸防空網出現重大疏漏。（ｃａ）



　

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