【重拳監管】官媒質疑富途等跨境券商存走資漏洞，存在合規化風險

《經濟通通訊社１５日專訊》內地官媒《人民網》發表文章，點名在美國上市的富途證券，

老虎證券跨境互聯網券商，指他們在用戶信息安全以及合法化、合規化方面存在風險。

隔晚美股三大指數造好，老虎及富途證券仍逆市急瀉，老虎證券跌２１﹒２％，收報８﹒

１８美元，富途證券跌１２﹒４％，收報７３﹒８１美元。

《人民網》指出，在《個人信息保護法》明確個人信息跨境提供規則的背景下，內地公民的

個人信息出境問題或將成為提供美股、港股等全球主要市場股票交易服務的互聯網券商將要面臨

的新考驗。《人民網》派記者實測富途牛牛的開戶流程，指帳戶開通後，可以選擇存入資金，支

付的銀行帳戶地區不包括中國內地。但開戶後翌日，富途的客戶經理聯絡該《人民網》記者，詢

問了記者的內地銀行卡所在城市和銀行，確認上述銀行卡能夠正常使用、購匯和跨境轉帳之後，

給予換匯的指南。

《人民網》提到，５年前中證監曾批評境內網站提供美股、港股等境外證券買賣服務，當時

中證監表示，除合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）、滬港通機制外，未批准任何境內外機構開展

為境內投資者參與境外證券交易提供服務的業務。

文章指，早在２０１９年７月，受中央網信辦、工信部、公安部、市場監管總局４部門委托

的評估，發現包括老虎證券、富途牛牛等Ａｐｐ在個人信息收集使用方面存在問題且未公開有效

聯繫方式，並被要求整改。文章引述法律界人士指，中國的《個人信息保護法》對境內投資者數

據跨境傳輸及使用提出了更高的合規性要求，因此，富途、老虎等跨境互聯網券商在用戶信息安

全以及合法化、合規化方面存在風險。

富途昨晚回應指，始終積極配合監管的規定，努力並持續做好個人信息保護工作。（ｃａ）

