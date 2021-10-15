【企業盈喜】中國投融資（０１２２６）料中期轉虧為盈

《經濟通通訊社１５日專訊》中國投融資（０１２２６）公布，預期截至９月３０日止中期

錄綜合淨溢利，去年同期錄綜合淨虧損。

該集團指，中期轉虧為盈主因期內錄得上市股本投資之收益淨額約２１００萬元，去年同期

虧損約９４０萬元。該集團預期期內非上市股本投資不會出現重大公平值變動。

該集團預期於１１月公布業績。（ｗｈ）

