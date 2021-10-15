【企業盈喜】江西銅業（００３５８）料９個月純利增最多２倍

《經濟通通訊社１５日專訊》江西銅業（００３５８）（滬：６００３６２）公布，預期截

至９月３０日止９個月純利介乎約４２﹒７４億至４７﹒３４億元人民幣，同比升１﹒７９至２

﹒０９倍。

該集團指，純利上升主因銅和硫酸等產品價格同比上升，推動業績增長。（ｗｈ）

