【企業盈喜】江西銅業（００３５８）料９個月純利增最多２倍

《經濟通通訊社１５日專訊》江西銅業（００３５８）（滬：６００３６２）公布，預期截
至９月３０日止９個月純利介乎約４２﹒７４億至４７﹒３４億元人民幣，同比升１﹒７９至２
﹒０９倍。
該集團指，純利上升主因銅和硫酸等產品價格同比上升，推動業績增長。（ｗｈ）
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