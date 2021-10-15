迅銷（０６２８８）全年純利升８８％，派末期息每股２４０日圓

《經濟通通訊社１５日專訊》迅銷（０６２８８）公布，截至８月３１日止年度純利

１６９８﹒４７億元（日圓．下同），升８８％，每股盈利１６６３﹒１２元，派末期股息每股

２４０元，全年股息總額４８０元。

該集團指，綜合收益總額２﹒１３萬億元，增６﹒２％，綜合經營溢利２４９０億元，增

６６﹒７％，因上年度受ＣＯＶＩＤ－１９疫情嚴重影響導致業績錄得大幅下降，本年度以ＵＮ

ＩＱＬＯ（優衣庫）事業？首，業績回升。在日本ＵＮＩＱＬＯ事業分部，收益總額增４﹒４％

，經營溢利總額增１７﹒７％，同店銷售淨額同比增長３﹒６％，而海外ＵＮＩＱＬＯ事業分部

收益總額增１０﹒２％，經營溢利總額增１﹒２１倍，雖然疫情擴大持續對業績產生嚴重影響，

但在疫情得到控制的地區和時期，業績依然大幅回升。受疫情影響較低的大中華地區收益總額

５３２２億元，同比增長１６﹒７％，經營溢利總額１００２億元，同比增長５２﹒７％，創歷

年最佳業績。



＊預測明年度純利增３％＊



另外，該集團預測，截至２０２２年８月３１日止年度，純利升３％，至１７５０億元，年

度股息總額升８﹒３３％，至５２０元。該集團預期綜合收益總額將達２﹒２萬億元，增長３﹒

１％，綜合經營溢利總額２７００億元，同比增長８﹒４％，稅前溢利２７００億元，同比增長

１﹒６％。

該集團指，在門店總數方面，預計截至２０２２年度底，日本ＵＮＩＱＬＯ門店數量將為

８１０間，海外ＵＮＩＱＬＯ門店數將達１６３２間，ＧＵ門店數將達４５９間，全球品牌事業

分部門店數量將達７７３間，集團整體門店總數預計將達３６７４間。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

