《日入而息》財匯局查恒大財務報表，傳越秀退出購恒大灣仔總部

《今天重點》

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建行表示目前恒大存量業務沒有逾期，總體風險可控

人行表示恒大風險對金融行業的外溢性可控

財匯局就恒大有關持續經營匯報展開調查

傳越秀地產（００１２３）收購恒大灣仔總部交易告吹

許家印抵押５億股中國恒大股份予第三方

傳內地監管機構允許銀行加快按揭貸款發放

傳監管要求銀行理財子公司今年現金產品佔比降至四成

內地９月ＣＰＩ升幅放緩至０﹒７％，創６個月新低

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《即日市況》

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恒指高收３６８點報２５３３０，科指升１１９點報６３１８

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒４％交投稍暖，憂限電波及航運股急瀉

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《美元匯價》

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美匯進一步回落，關注９３﹒５０支持

歐元最新報１﹒１６０１╱０４，日圓最新報１１４﹒３３╱３５

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《公司資訊》

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加科思（０１１６７）旗下靶點藥獲美國ＦＤＡ批准進入臨床階段

傳物美科技擱置來港上市，多點則轉赴香港上市

萬寶盛華（０２１８０）崔志輝辭任首席財務官，湯佳一接任

中銀香港（０２３８８）推出新ｉＧＴＢ ＡＰＩ服務，助力企業加快數碼轉型；未來５年應重

點加強跨境支付及跨境結算

工銀亞洲表示對跨境理財通前景非常有信心，南向通將推近百種產品；財富管理業務轉型成績理

想，「灣區置業通」客戶需求大

加科思（０１１６７）旗下靶點藥獲美國ＦＤＡ批准進入臨床階段

利華控股（０１３４６）繼續尋求收購機會，期望未來運動服佔比升至最多五成

港鐵（０００６６）營運澳門輕軌系統氹仔線下周三起停駛１８０日，以更換電纜；下半年經營

情況仍面對很大挑戰，看好前海發展

莎莎（００１７８）第二財季營業額按年升９％，港澳同店銷售升２１﹒４％

新華製藥（００７１９）首９個月純利按年升１６％

六福（００５９０）第二財季同店銷售按年升１﹒０５倍

永嘉集團（０３３２２）高級時裝零售業務第三季度整體收益增長率負增長１８％

國壽（０２６２８）首九月累計原保險保費收入升１﹒８％至５５３４億元人民幣

瑞安房地產（００２７２）第三季合約物業銷售額按年跌４６％至３８億元人民幣

達力環保（０１７９０）銀川市委任獨立第三方核實第一污水處理廠的資產

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《國企紅籌》

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上實城市開發（００５６３）成功中標位於上海市兩塊地皮

中國電力（０２３８０）組建地熱能開發專業公司

中國建築興業（００８３０）首三季經營溢利約３﹒４６億，

按年升五成七

中國海外宏洋（０００８１）首三季營業額為３７３﹒８億元

人民幣，按年升３３％

中廣核（０１８１１）９月發電量為１３６８﹒９吉瓦時，按

年升逾一成一

招商局置地（００９７８）首九個月合同銷售總額按年增１２

％

中銀租賃（０２５８８）第三季自有飛機利用率達９９％

傳越秀地產（００１２３）收購恒大灣仔總部交易告吹

北京能源（００６８６）第三季發電量按年升４９％

南方航空（０１０５５）９月客運運力投入跌１６﹒２４％

招商局中國基金（００１３３）９月底總資產按年升近２５％

至約１０億美元

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《神州民企》

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佳源國際（２７６８）回購２０２３年到期票據，涉９０１１

萬美元

騰訊（００７００）持股的圓心科技提交香港上市申請；王小

川今卸任搜狗ＣＥＯ，受聘為騰訊集團顧問；騰訊看點將合併

部分搜狗團隊，轉型信息平台與服務線

海昌海洋公園（０２２５５）及中國生態旅遊（０１３７１）

開市前各自宣布停牌

朗詩地產（００１０６）首三季簽約銷售額為３３８億元，按

年升近四成六

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《中國要聞》

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住建部部署城鎮供熱採暖工作：對棄供企業嚴肅追責

工信部汽車管理處表示全力保障汽車產業穩定運行

潘功勝稱將推動金融市場雙向開放和人民幣國際化

溫天納稱內地ＰＰＩ與ＣＰＩ的矛盾

吳清稱近三成海歸金融人才選擇上海作為首選工作地

匯豐銀行王雲峰稱上海應再一次推進國際板發行

傳中國進一步發放１４８９萬噸石油進口配額

１０月ＭＬＦ人行等額續，分析料短期降準可能性有限

人行表示做好小微企業銀行帳戶優化服務和風險防控工作；人

行等量續作５０００億ＭＬＦ，全周收水４６００億；房地產

開發貸增速大幅下滑是短期過激反應；上半年宏觀槓桿率２７

４﹒９％，料四季度持穩；敦促境外發債房企積極履行法定償

債義務

傳內地監管機構允許銀行加快按揭貸款發放

傳監管要求銀行理財子公司今年現金產品佔比降至四成

連平稱當下有必要再降準５０點子

發改委表示加強棉花市場調控，引導棉價回歸合理區間

銀保監表示股權質押比例超５０％大股東不得行使表決權

浙江排查出１８４個ＩＰ地址利用公共資源「挖礦」

光大銀行表示四季度ＣＰＩ將持續走高，ＰＰＩ衝高回落

友邦人壽獲湖北銀保監局准予開業

習近平稱研擴大消費稅徵收範圍，適當提高公務員待遇

浦發銀行崔炳文稱上海金融中心應倡導法無禁止則可為

英媒表示習近平將不出席格拉斯哥氣候會議

浙江鼎力表示美國反補貼調查終裁稅率定為１１﹒９５％

ＪＬＬ表示滬甲級寫字樓需求旺，教培機構退租影響不大

中國系統重要性銀行名單發布，附加資本要求高至１％

銀保監表示鼓勵支持保險機構進一步提高投保年齡上限

屠光紹稱上海國際板建設時機已更加成熟

中證監會同公安檢察機關查辦１９起重大證券違法案件

中國駐美使館奉勸美方趁早拋棄「以台制華」幻想

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《寶島快訊》

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台股大幅收升２﹒４％，報１６７８１﹒１９點

高雄市大廈火警最少４６死，警方帶走４名疑犯調查

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《其他消息》

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鄧炳強稱２３條立法需做好公眾諮詢，爭取社會支持

林鄭冀施政報告及北部都會區讓市民恢復盼望；林鄭訪穗出席

廣交會，聆聽李克強演講並與市領導會面

政府刊憲宣布新界東１６名區議員出缺

楊潤雄稱津校下學年起只可聘任通過基本法測試新教師

潘曉穎媽媽下周政總外開記招，盼陳同佳到場直接對話

聶德權稱公務員基本法考試加入國安法內容順理成章

許正宇稱人幣計價股票納入港股通將為香港建立人幣交易生態

圈

前賢學思政發言人朱慧盈獲批保釋

香港科技創新促進組表示施政報告重點培育本地人才

政府委任雷添良出任證監會主席，任期３年

羅致光稱強制要求把強積金轉成年金的說法只是錯覺

傳中資承租國金２期，呎租約１３０元較高峰期平三成

報道指首批獲准推出跨境理財通業務銀行最快下周公布

施羅德就ＥＳＧ議題向亞洲房企作調查，追蹤進展

據報著名投資者巴斯在「造空」港元交易中損失９５％

中原ＣＣＬ按周跌０﹒９４％，新界西樓價逆市企穩

深股通額度全日用２５億元；滬股通額度全日用４０億元，陸

股通淨流入２７億元

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《恒大困局》

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建行表示目前恒大存量業務沒有逾期，總體風險可控

人行表示恒大風險對金融行業的外溢性可控

財匯局就恒大有關持續經營匯報展開調查

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《解決電荒》

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國家電網表示進一步加大力度、落細落實有序用電措施

韓正稱促進中俄能源合作，推進油氣、核電等項目

國資委表示將今冬明春能源保供任務納入央企考核

重慶鋼鐵稱暫未受到限電影響

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《新冠肺炎》

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本港增９宗輸入個案，加航溫哥華客機明起禁著陸兩周

獅城新冠疫情反彈，周四１５人病故破單日紀錄

陳肇始率領多名官員及代表接種季節性流感疫苗

林鄭冀盡快與中央專家展開有關通關下一階段工作

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