【教育股翻生】內地推職業教育，中滙集團展升浪？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１８日報道》內地最新推出《關於推動現代職業教育高質量發展

的意見》，鼓勵企業舉辦職業教育，刺激沉沒多時的教育股上日（１５日）應聲炒高逾一成。《

意見》全文約五千字，斷定內地教育企業未來方向。專家細讀字裏行間，拆解教育股投資機遇，

當中看好中滙集團（００３８２）。



＊教育股發展方向明朗！＊



國務院辦公廳於７月下旬印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔

的意見》，市場簡稱為「教育雙減」，減輕學生學業負擔以及家庭教育支出，直接衝擊中小學生

的校外培訓機構，全板教育股當日暴跌逾一成。中國最大規模英語培訓公司新東方「正中紅心」

，美股單日跌幅高達七成，一度觸發熔斷機制。

事隔三個月，部分教育企業一直「摸着石頭過河」，大改公司業務方向，期望遠離中央紅線

。亦有內地老牌教育集團巨人教育追不上政策變動，毅然宣布倒閉。

國務院上周印發的《意見稿》彷如教育企業的燈塔，明確指出國家期望教育企業的方向。《

意見稿》鼓勵上市公司、行業龍頭企業去舉辦職業教育，推出職業教育高考。國務院更加量化指

標，明確指出２０２５年職業本科招生規模不低於高職教育的１０％、普通高中招生和中等職業

學校招生比例今年開始比例為由６：４改為５：５。教育股發展藍圖一覽無遺。



＊溫傑繼續首選中滙集團＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，《意見稿》有助市場理解企業前景及發展方向，為教

育板塊帶來轉機。

他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》指出，國務院

兩份意見稿詳細交代了教育企業「可為」與「不可為」，一掃教育板塊不明朗因素。他補充，內

地人口紅利優勢告終，迫使製造業升級，不能再以廉價取勝，因此對專業員工需求更大，顯出職

業教育尤其重要，看好相關教育股有條件反彈。

中滙集團最新就《意見稿》調整業務方向。其中包括考慮併購更多職業教育發展，以及目標

在數年內提高職業教育培訓收入增速至每年５０％。溫傑亦偏好中滙集團，認為公司主要業務於

中國提供民辦高等及職業教育服務，展望中長線可乘政策風口，發展進一步提升。

值得留意，雖然中滙集團有意大力發展職業教育培訓，但集團目前的職業本科佔高等職業教

育不足１％。另外，集團旗下職業教育培訓收入佔比僅５至８％，對於預期２０２５年做到招生

規模佔比１０％仍有一定距離。

溫傑提醒，教育股早前由高位急瀉，現時處於估值修復階段，預計中滙集團短期較波動，建

議投資者可待其股價在５元附近築底後才買入，捕捉中長線升浪。



＊教育股過去五個交易日顯著反彈＊



目前在本港上市的股份中，中滙集團、中教控股（００８３９）、新東方（０９９０１）及

中國東方教育（００６６７）等都是主打職業教育。花旗早前發表報告，當中特別點名中國東方

教育品牌強勁，擁有逾３０年的經驗以及可複製經營模式，予其「買入」評級以及目標價１２元

，與現價比仍有逾２５％潛在升幅。

據《經濟通ＨＶ２報價系統》行業分析可見，教育股多隻與職業教育相關股份近日顯著反彈

，其中以中國新高教集團（０２００１）及華夏視聽教育（０１９８１）近五個交易日反彈幅度

最大，均達兩成或以上。至於花旗看好的中國東方月內教育，亦有逾１５％升幅。

