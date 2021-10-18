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即市新聞

18/10/2021 16:29

《盤後部署》科技股等弱勢股表現靠穩，料二萬五關有支持

　　　《經濟通通訊社１８日專訊》恒指本日高開９４點報２５４２５。惟地產股、金融股偏軟
，加上ＡＴＭ見獲利盤，恒指本日一度跌２０７點見２５１２３點。臨近尾市科技股重新發力，
最終港股轉升。恒生指數報２５４０９點，升７８點或升０﹒３１％，主板成交１２６９﹒３２
億元。國企指數報８９７１點，升５點或升０﹒０６％。恒生科技指數報６３２４點，升５點或
升０﹒０８％。
　　Ａ股走低。上證綜合指數報３５６８點，跌４點或跌０﹒１２％，成交４５５７﹒８８億元
人民幣。深證成份指數報１４３５０點，跌６５點或跌０﹒４６％，成交２８３３﹒８６億元人
民幣。

＊短線銀行股或續成撐市動力＊　
　
　　港股本日窄幅上落，繼續企穩二萬五關。筆者認為短期不宜對大市看得太淡。
　　首先，弱勢大價股普遍較強勢。先見ＡＴＭ窄幅上落，三者普遍見跌時成交縮，升時成交擴
大；沽空比率亦未見大幅增加，加上北水近期持續掃貨，料短線或續成升市動力。
此外，工業股如體品股、手機設備股、汽車股、光伏股普遍回升，資金逐漸傳導於先前弱勢的工
業股，反映市場氣氛轉好，避險心態減少。
　　其次，航運股及資源股雖然反彈，惟普遍成交不足，較大幅下挫的日子時少，或為沽空平倉
；電力股則持續弱勢，板塊為首潤電（００８３６）短期上升軌顯然遭破壞，或逐步反映煤價急
升後的失望業績。當上述避險股份持續弱勢，自然有利「跌殘股」。
　　其三，美資銀行公布第三季業績，普遍業績造好，利好板塊氣氛，加上目前市場炒收水，短
線銀行股或續成撐市動力之一。
　　其四，近期內地監管當局鬆綁房地產行業的融資渠道，筆者相信為板塊見底訊號之一。內房
回穩，平保（０２３１８）、內銀股大概率跌勢喘定，短期或幫助撐市。
　　恒指短期料二萬四有支持，惟約２６６００點有阻力。（ｋｓ）

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