【國際要聞】１７名美加傳教人士海地被綁架，美國務院展開營救

《經濟通通訊社１８日專訊》來自美國和加拿大的１７名基督教傳教士和家屬，上周六在海
地首都太子港遭綁架。美國國務院已經把事件列為最優先處理項目，正和海地政府交涉。
被綁人士屬於俄亥俄州「基督教援助部」，包括１６名美國人和１名加拿大人，分別是５男
、７女和５名兒童。位於加勒比海的海地自從總統莫伊茲７月遇刺身亡後陷入動蕩。（ｊｆ）
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