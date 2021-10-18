【國際要聞】伊朗核協議現轉機，周四布魯塞爾恢復談判

《經濟通通訊社１８日專訊》伊朗國會議員阿里禮薩貝古伊周日透露，伊朗將於周四在比利
時布魯塞爾恢復核協議談判。
他與伊朗外長阿米拉卜杜拉希安會晤後說，伊朗將與４＋１集團，即中國、俄羅斯、法國、
英國４個安理會成員國和德國的代表會談。雙方曾於４月在奧地利維也納會晤，美國當時間接參
與。根據２０１５年達成的核協議，伊朗承諾縮減核計劃規模，以換取聯合國放寬制裁。美國時
任總統特朗普在２０１８年退出協議。（ｊｆ）
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