【國際要聞】岸田文雄視察福島災區，稱不能再拖延核廢水排放大海

《經濟通通訊社１８日專訊》日本新首相岸田文雄周日赴福島第一核電站災場視察時強調，
不能再拖延核廢水排入大海方案。
岸田稱，他看到很多儲存核廢水的儲罐林立，不能再押後排海方案，「重要的是展開有透明
度的說明。」主張無核化的岸田同時強調，絕不能讓類似核災再次發生。他上周表示將致力振興
福島經濟，包括解除疏散禁令，在沿海建立國際教育及研究基金等。（ｊｆ）
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