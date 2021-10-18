【外圍經濟】晶片短缺令南韓汽車減產，第３季跌至１３年低谷

《經濟通通訊社１８日專訊》由於晶片短缺，南韓今年第３季汽車產量跌至１３年來低谷，

為７６１９７５輛，較去年同期大跌２０﹒９％。報道指，東南亞再次爆發新冠疫情，也影響車

用半導體產品的供應。

根據南韓汽車製造業協會（ＫＡＭＡ）發布的數據，現代汽車共生產３５０２０９輛，較去

年跌１５﹒８％。不過雷諾三星未受晶片短缺影響，生產３３７６０輛，較去年同期增７％。南

韓在２００８年金融海嘯時，季度產車量曾跌至７６０１２１輛。（ｊｆ）

