【外圍經濟】日本首相拒削減消費稅，自民黨民調支持度領先反對黨

《經濟通通訊社１８日專訊》日本首相岸田文雄拒絕應反對黨要求削減消費稅。以立憲民主

黨為主的反對派希望，減稅有助於爭取他們在月底大選的支持度。立憲民主黨還要求向富人加稅

。岸田與反對黨領袖會晤時則強調，目前１０％稅收是用於支付社會保障，不能再減。民調顯示

，在比例代表投票中岸田領導的自民黨得票２９﹒６％，大幅俱先立憲民主黨的９﹒７％。（ｊ

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