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即市新聞

18/10/2021 07:55

《國企紅籌》北控潔能光伏風電業務滬借殼上市，申請今早復牌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》北控清潔能源（０１２５０）公布，透過一系列出售和收購交
易，把持有光伏發電及風力發電業務的北清智慧注入於上交所上市的中電電機（滬：
６０３９８８），以取得中電電機約６８﹒５５％股權，變相分拆有關業務上市。該集團於９月
２７日停牌，已申請於今日上午９時起恢復股份買賣。
　
＊１１９億人幣售業務，收中電電機新股＊
　
　　該集團指，收購中電電機的附屬公司全部股權，將以所持北清智慧３﹒１１％股權及現金代
價約２﹒５４億元（人民幣．下同）支付，而中電電機將以約１１８﹒７７億元收購北清智慧
９６﹒８９％股權，中電電機將以每股１０﹒１元發行約１１﹒７６億股新股支付，佔份擴大後
中電電機股本約８３﹒３３％。
　　另外，該集團指，出售中電電機附屬公司全部股權予現有中電電機股東，將收取中電電機
１３﹒３１％股權和２﹒５４億元。
　　該集團指，若交易完成，中電電機將全資擁有北清智慧，而北清智慧中期純利約７億港元，
資產淨值約１５１﹒８４億港元。該集團指，於建議重組及分拆完成後，儘管於北清智慧的股權
由８０﹒２４％減至　６８﹒５５％，但將透過控制中電電機而獲得光伏發電及風力發電業務在
上交所的上市地位。（ｗｈ）

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