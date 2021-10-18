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18/10/2021 10:00

【聚焦數據】內地９月社會消費品零售總額增４﹒４％，優預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，９月社會消費品零售總
額３６８３３億元（人民幣．下同），同比增長４﹒４％，優於預期的增３﹒３％，比上月加快
１﹒９個百分點；兩年平均增長３﹒８％，加快２﹒３個百分點；環比增長０﹒３％。
　　前三季度，社會消費品零售總額３１８０５７億元，同比增長１６﹒４％，兩年平均增長３
﹒９％。
　　按經營單位所在地分，前三季度城鎮消費品零售額２７５８８８億元，同比增長１６﹒５％
，兩年平均增長３﹒９％；鄉村消費品零售額４２１６９億元，同比增長１５﹒６％，兩年平均
增長３﹒８％。
　　按消費類型分，前三季度商品零售２８５３０７億元，同比增長１５％，兩年平均增長４﹒
５％；餐飲收入３２７５０億元，同比增長２９﹒８％，兩年平均下降０﹒６％。
　　按商品類別分，前三季度限額以上單位金銀珠寶類、體育娛樂用品類、文化辦公用品類等升
級類商品零售額同比分別增長４１﹒６％、２８﹒６％、２１﹒７％；飲料類、服裝鞋帽針紡織
品類、日用品類等基本生活類商品零售額同比分別增長２３﹒４％、２０﹒６％、１６％。
　　前三季度，全國網上零售額９１８７１億元，同比增長１８﹒５％。其中，實物商品網上零
售額７５０４２億元，同比增長１５﹒２％；佔社會消費品零售總額的比重為２３﹒６％。

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