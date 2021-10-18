【數據解讀】統計局：前三季消費支出對經濟增長貢獻率６４﹒８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，前三

季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率是６４﹒８％，資本形成總額的貢獻率是１５﹒６％，

貨物和服務淨出口的貢獻率為１９﹒５％。

他指出，儘管三季度經濟增速受到疫情、汛情以及基數升高等多種因素的影響有所回落，但

中國經濟發展還是表現出了強大的韌性和活力。總的看，經濟持續恢復、邁向高質量發展的態勢

不斷改變，有能力有條件完成全年經濟社會發展的預期目標任務。

前三季度，規上工業中，高技術製造業增加值同比增長２０﹒１％；集成電路、工業機器人

產量也是大幅增長。現代服務業增勢較好，前三季度，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值

同比增長１９﹒３％。



＊貨幣政策仍有較大空間＊



付凌暉並表示，關於政策方面，當前，中國財政實力不斷增強，貨幣政策仍然有較大空間，

能夠及時根據形勢變化推出有力措施，促進經濟穩定運行。比如說，針對主要經濟體可能的貨幣

政策調整，今年以來，金融管理部門已經提前作出了一些政策安排，降低了發達經濟體政策調整

可能帶來的外溢衝擊。

