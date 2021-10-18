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18/10/2021 11:32

【數據解讀】統計局：前三季消費支出對經濟增長貢獻率６４﹒８％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，前三
季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率是６４﹒８％，資本形成總額的貢獻率是１５﹒６％，
貨物和服務淨出口的貢獻率為１９﹒５％。
　　他指出，儘管三季度經濟增速受到疫情、汛情以及基數升高等多種因素的影響有所回落，但
中國經濟發展還是表現出了強大的韌性和活力。總的看，經濟持續恢復、邁向高質量發展的態勢
不斷改變，有能力有條件完成全年經濟社會發展的預期目標任務。
　　前三季度，規上工業中，高技術製造業增加值同比增長２０﹒１％；集成電路、工業機器人
產量也是大幅增長。現代服務業增勢較好，前三季度，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值
同比增長１９﹒３％。

＊貨幣政策仍有較大空間＊

　　付凌暉並表示，關於政策方面，當前，中國財政實力不斷增強，貨幣政策仍然有較大空間，
能夠及時根據形勢變化推出有力措施，促進經濟穩定運行。比如說，針對主要經濟體可能的貨幣
政策調整，今年以來，金融管理部門已經提前作出了一些政策安排，降低了發達經濟體政策調整
可能帶來的外溢衝擊。

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