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18/10/2021 11:53

【數據解讀】統計局：農業形勢較好，生豬存欄出欄基本恢復正常

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，前三
季度，中國農業經濟整體形勢較好，秋糧有望實現較好的收成，有利於全年豐收，生豬存欄和出
欄基本恢復到正常年份的水平。
　　前三季度，中國農業經濟整體形勢比較好。一是農業生產規模持續擴大。在支持農業發展各
項政策措施的作用下，前三季度，中國農林牧漁業增加值同比增長７﹒４％，兩年平均增長４﹒
９％，比上半年加快０﹒６個百分點。其中，三季度農林牧漁業增加值兩年平均增長５﹒５％，
對增長的貢獻率超過１０％。
　　二是糧食生產形勢總體較好。儘管部分地區遭受嚴重自然災害，對農作物的生產造成一定的
影響，但是從全國範圍看，農業生產的氣候條件總體上還是較為適宜的，田間管理和減災措施也
是有力的。今年夏糧和早稻實現了雙增產，合計增產２﹒２％。總體來看，秋糧有望實現較好的
收成，有利於全年豐收。
　　三是畜牧業生產保持較快增長。前三季度，豬牛羊禽肉的產量同比增長２２﹒４％，其中豬
肉產量增長３８％。生豬出欄達到４９１９３萬頭，同比增長３５﹒９％，生豬存欄是
４３７６４萬頭，同比增長１８﹒２％。生豬存欄和出欄基本恢復到正常年份的水平。

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