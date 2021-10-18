《午市前瞻》限電影響第三季未完全反映，港股支持位２４６００

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數半日收市報２５２５３，跌７７點或０﹒３１％，主

板成交７１３﹒９２億元。恒生中國企業指數報８８９４，跌７１點或０﹒８％。恒生科技指數

報６２４１，跌７７點或１﹒２２％。



＊葉尚志：料全年計港股為跌市，中長線看好新能源發電和新能源車股＊



中國第三季ＧＤＰ增長差過預期，港股半日微跌。第一上海首席策略師葉尚志向《經濟通通

訊社》表示，全球需求的增長放緩但供應依然跟不上需求是第三季ＧＤＰ增長差過預期的原因之

一而限電措施的負面影響在第三季尚未完全表露。他預計中國經濟增長在本季將進一步放緩，但

由於上半年表現佳，全年增長６％以上的目標仍能達成。

晶片短缺的影響已逐漸反映在鏡頭、手機、汽車板塊的銷售數據，葉尚志認為晶片短缺打擊

製造業產能加上通脹預期升溫，相關股份在第四季仍會受壓。籲投資者放眼中長線，看好新能源

發電和新能源車股。

港股大市正處階段性穩定期，他暫時未見除騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿

里（０９９８８）外的其他指數股有明顯向上動力，料短線恒指２４６００點有初步支持。（ｎ

ｓ）



