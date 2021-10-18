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18/10/2021 17:47

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒４億人幣，微增李寧輕沽騰訊

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恒指高開９４點，報２５４２５點。最高升９４點報
２５４２５點，最低跌２０７點報２５１２３點。恒指收報２５４０９點，升７８點或０﹒３１
％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１４﹒４億元人民幣，減少２７﹒１％。李寧（０２３３１）
、融創中國（０１９１８）、紫金礦業（０２８９９）；淨賣出最多的依次是騰訊控股
（００７００）、贛鋒鋰業（０１７７２）、中國電信（００７２８）。
　　主板成交１２６９﹒３２億元減少２９﹒３％。其中港股通成交２５８﹒３億元，佔總成交
２０﹒４％。

　　李寧升２﹒８２％報８７﹒５５元，北水淨買入３﹒８億元。融創中國升５﹒２９％報１６
﹒７２元，北水淨買入２﹒１億元。紫金礦業升４﹒１７％報１１﹒５元，北水淨買入１﹒３億
元。
　　據《彭博》引述知情人士稱，國家工信部正在討論讓騰訊微信里的海量文章向百度
（０９８８８）之類的搜索引擎開放，此舉可能會進一步消除線上障礙並撼動互聯網廣告領域。
其中一位知情人士指，工信部還考慮讓字節跳動旗下Ａｐｐ抖音內的短視頻展示在搜索結果中。
據悉，監管機構正在向各公司收集反饋意見，目前尚不清楚會否推進。騰訊控股升０﹒２８％報
４９７元，北水淨賣出３﹒３億元。
　　另外，贛鋒鋰業升３﹒４４％報１４４﹒５元，北水淨賣出２﹒３億元。中國電信跌１﹒
４３％報２﹒７５元，北水淨賣出１﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　　３﹒７７
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　　２﹒１４
　　紫金礦業　（０２８９９）　　　　　　１﹒２８
　　東岳集團　（００１８９）　　　　　　１﹒２１
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　　０﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－３﹒２７
　　贛鋒鋰業　（０１７７２）　　　　　－２﹒３２
　　中國電信　（００７２８）　　　　　－１﹒８９
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－０﹒７０
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－０﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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