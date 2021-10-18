【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒４億人幣，微增李寧輕沽騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》恒指高開９４點，報２５４２５點。最高升９４點報

２５４２５點，最低跌２０７點報２５１２３點。恒指收報２５４０９點，升７８點或０﹒３１

％。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒４億元人民幣，減少２７﹒１％。李寧（０２３３１）

、融創中國（０１９１８）、紫金礦業（０２８９９）；淨賣出最多的依次是騰訊控股

（００７００）、贛鋒鋰業（０１７７２）、中國電信（００７２８）。

主板成交１２６９﹒３２億元減少２９﹒３％。其中港股通成交２５８﹒３億元，佔總成交

２０﹒４％。



李寧升２﹒８２％報８７﹒５５元，北水淨買入３﹒８億元。融創中國升５﹒２９％報１６

﹒７２元，北水淨買入２﹒１億元。紫金礦業升４﹒１７％報１１﹒５元，北水淨買入１﹒３億

元。

據《彭博》引述知情人士稱，國家工信部正在討論讓騰訊微信里的海量文章向百度

（０９８８８）之類的搜索引擎開放，此舉可能會進一步消除線上障礙並撼動互聯網廣告領域。

其中一位知情人士指，工信部還考慮讓字節跳動旗下Ａｐｐ抖音內的短視頻展示在搜索結果中。

據悉，監管機構正在向各公司收集反饋意見，目前尚不清楚會否推進。騰訊控股升０﹒２８％報

４９７元，北水淨賣出３﹒３億元。

另外，贛鋒鋰業升３﹒４４％報１４４﹒５元，北水淨賣出２﹒３億元。中國電信跌１﹒

４３％報２﹒７５元，北水淨賣出１﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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李寧 （０２３３１） ３﹒７７

融創中國 （０１９１８） ２﹒１４

紫金礦業 （０２８９９） １﹒２８

東岳集團 （００１８９） １﹒２１

中國神華 （０１０８８） ０﹒４９

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －３﹒２７

贛鋒鋰業 （０１７７２） －２﹒３２

中國電信 （００７２８） －１﹒８９

小米集團 （０１８１０） －０﹒７０

中國移動 （００９４１） －０﹒６７

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