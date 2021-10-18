【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒４億人幣，微增李寧輕沽騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》恒指高開９４點，報２５４２５點。最高升９４點報
２５４２５點，最低跌２０７點報２５１２３點。恒指收報２５４０９點，升７８點或０﹒３１
％。
按額度計算，北水全日淨流入１４﹒４億元人民幣，減少２７﹒１％。李寧（０２３３１）
、融創中國（０１９１８）、紫金礦業（０２８９９）；淨賣出最多的依次是騰訊控股
（００７００）、贛鋒鋰業（０１７７２）、中國電信（００７２８）。
主板成交１２６９﹒３２億元減少２９﹒３％。其中港股通成交２５８﹒３億元，佔總成交
２０﹒４％。
李寧升２﹒８２％報８７﹒５５元，北水淨買入３﹒８億元。融創中國升５﹒２９％報１６
﹒７２元，北水淨買入２﹒１億元。紫金礦業升４﹒１７％報１１﹒５元，北水淨買入１﹒３億
元。
據《彭博》引述知情人士稱，國家工信部正在討論讓騰訊微信里的海量文章向百度
（０９８８８）之類的搜索引擎開放，此舉可能會進一步消除線上障礙並撼動互聯網廣告領域。
其中一位知情人士指，工信部還考慮讓字節跳動旗下Ａｐｐ抖音內的短視頻展示在搜索結果中。
據悉，監管機構正在向各公司收集反饋意見，目前尚不清楚會否推進。騰訊控股升０﹒２８％報
４９７元，北水淨賣出３﹒３億元。
另外，贛鋒鋰業升３﹒４４％報１４４﹒５元，北水淨賣出２﹒３億元。中國電信跌１﹒
４３％報２﹒７５元，北水淨賣出１﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李寧 （０２３３１） ３﹒７７
融創中國 （０１９１８） ２﹒１４
紫金礦業 （０２８９９） １﹒２８
東岳集團 （００１８９） １﹒２１
中國神華 （０１０８８） ０﹒４９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
沽出最多港股
＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） －３﹒２７
贛鋒鋰業 （０１７７２） －２﹒３２
中國電信 （００７２８） －１﹒８９
小米集團 （０１８１０） －０﹒７０
中國移動 （００９４１） －０﹒６７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動