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18/10/2021 15:29

【虛擬銀行】據報眾安投資華融債券損手

　　《經濟通通訊社１８日專訊》虛銀銀行眾安截至６月底止中期業績，錄得投資證券公平價值
變動虧損及出售投資證券資產淨虧損，明顯較其他同業為高。《信報》引述消息報道，該行損手
部分或與沾手華融債券有關，另有指，天星銀行亦有投資華融債券。
　　眾安銀行發言人拒絕回應市場傳聞，強調公司現時財務狀況穩健。（ｃｌ）

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