【理財通】匯豐明日推出跨境理財通服務，可投資逾百隻理財產品

《經濟通通訊社１８日專訊》匯豐今日宣布成為首批獲准參與粵港澳大灣區「跨境理財通」

１的銀行之一。匯豐將與匯豐中國攜手合作，明天（１９日）推出「匯豐大灣區理財通」服務，

大灣區居民透過數碼渠道隨時隨地投資超過１００隻精選理財產品。

匯豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示：「跨境理財通」的開啟是繼「滬港通」、「深港通」以

及「債券通」推出後，內地金融市場持續開放的最新舉措。它無疑將深化並擴大粵港澳大灣區金

融市場互聯互通，並將進一步加快人民幣國際化的進程。



＊設立近６０家匯豐大灣區理財通中心＊



為方便客戶，匯豐在大灣區現有的分行中設立了近６０家「匯豐大灣區理財通中心」，有專

員為客戶開立「跨境理財通」戶口及提供諮詢等服務。客戶亦可前往匯豐於大灣區內其他分行查

詢。

開展服務時，匯豐會提供超過１００隻理財產品，當中「南向通」客戶可投資由國際及區內

頂尖基金經理管理，以多種貨幣計價的貨幣市場基金和多元資產基金、由國際企業及政府機構發

行的債券、以及１１種貨幣的存款產品。「北向通」客戶則可以選擇多個由首屈一指基金經理管

理的混合型基金、債券基金及貨幣市場基金。



＊大灣區是中國最富裕城市群之一＊



此外，客戶參與「匯豐大灣區理財通」時透過流動理財和網上理財辦理的跨境轉帳，匯豐會

免除相關匯款手續費。

匯豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Ｇｒｅｇ Ｈｉｎｇｓｔｏｎ）表示，大

灣區是中國最富裕的城市群之一，可投資資產超過６００萬元人民幣的家庭超過４５萬戶，然而

目前少於２０％的大灣區內地居民配置了海外理財產品。「跨境理財通」業務的開展為區內居民

提供新的投資渠道，同時將進一步帶動其對跨境理財方案的需求。（ｃｌ）

