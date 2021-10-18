【理財通】金管局公布１９家可開展跨境理財通業務香港銀行名單

《經濟通通訊社１８日專訊》金管局公布１９家可開展跨境理財通業務的香港銀行名單，直

至１０月１８日，共有１６家香港銀行可開展北向通業務，又有１９家港銀可開展南向通業務，

當中包括匯豐、恒生（０００１１）、中銀香港（０２３８８）和花旗等。金管局指，相關銀行

及其內地伙伴銀行經內地相關監管機構納入跨境理財通業務試點範圍後，最早可於明日（１９日

）一同開始提供跨境理財通服務。

金管局總裁余偉文表示，非常高興見到多間香港銀行已完成相關準備工作，可以開始推出跨

境理財通服務。考慮到這將是很多零售投資者進行的首次跨境投資，金管局會密切留意跨境理財

通的運作情況，並與業界共同加強投資者教育及投資者保障工作。金管局也會與業界保持聯繫，

適時共同探索跨境理財通的優化措施，以期為香港的銀行及財富管理行業帶來更多增長機遇。

現時１６家可開展北向通業務的香港銀行，包括上海浦東發展銀行、信銀國際、工銀亞洲、

建銀亞洲、中國民生銀行、中國農業銀行（０１２８８）、中銀香港（０２３８８）、交銀香港

、招商永隆、花旗香港、南洋商業銀行、恒生銀行、匯豐銀行、渣打香港、華僑永亨和興業銀行

。

另外，有１９家可開展南向通業務的香港銀行，包括上海浦東發展銀行、大新銀行

（０２３５６）、信銀國際、工銀亞洲、建銀亞洲、中國民生銀行、中國農業銀行、中銀香港、

交銀香港、招商永隆、東亞銀行（０００２３）、花旗香港、南洋商業銀行、恒生銀行、星展香

港、匯豐銀行、渣打香港、華僑永亨和興業銀行。（ｃｗ）

