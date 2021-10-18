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18/10/2021 18:36

【理財通】澳門７間銀行明日起可開辦「跨境理財通」業務

　　《經濟通通訊社１８日專訊》澳門金融管理局今日公布，已完成「跨境理財通」業務報備手
續的澳門銀行清單，有關銀行明日（１９日）起可正式開辦相關業務。至今，澳門已有７間銀行
向金管局完成了報備手續，並準備好正式開辦業務，七家銀行包括，中國銀行（０３９８８）（
滬：６０１９８８）、交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、建設銀行
（００９３９）（滬：６０１９３９）、廣發銀行、招商永隆銀行的澳門分行、中國工商銀行（
澳門），以及澳門國際銀行。
　　當局指，澳門居民可於開展「理財通」業務的澳門銀行開立「北向通」匯款戶，並在該銀行
的內地合作銀行開立人民幣投資戶，以購買經內地銀行銷售的低至中風險理財產品，如固定收益
類、權益類公募理財產品和公募證券投資基金等。澳門居民如已有內地合作銀行的個人人民幣帳
戶，可直接指定該帳戶作為「北向通」投資戶；如未有相關帳戶，則需前往內地合作銀行開戶。
與此同時，內地居民可由內地合作銀行代理見證或親身到澳門銀行開立「南向通」投資戶。澳門
銀行提供定期存款、債券、及投資基金等多種理財產品供內地居民選擇。
　　當局又指，「跨境理財通」是推進灣區居民個人跨境投資便利化，促進灣區民生金融的重要
舉措與創新安排。當局將與內地及香港的監管機構保持緊密溝通，共同執行適當監管，確保「跨
境理財通」業務運作順暢。（ａｃ）

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