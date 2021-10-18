【施政報告】林鄭：政府將首次動用公權力，收回二千公頃漁塘濕地

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥在《施政報告》中提出發展北部都會區，希

望釋出更多土地，解決房屋問題。她接受《星島日報》專訪時表示，北部都會區內所有由政府主

導的土地，都是按公營房屋佔七成、私營房屋佔三成的比例進行發展，但她不諱言，「北都」內

新發展地區，有多少土地屬於政府地目前仍未清楚，未能確定是否採用洪水橋古洞北容許與發展

商換地的「公私合營」模式進行發展。她強調，政府會多管齊下興建公營房屋，「需要收地就收

地」。她又明確表示，政府會首次動用公權力，收回２０００公頃的漁塘濕地，建立三個保育區

，形容是「破格思維」。



＊北部都會區採用「公私合營」換地模式＊



林鄭表示，北部都會區正在發展中的洪水橋、古洞北，都是採用俗稱「公私合營」的換地模

式發展，當年她出任發展局局長期間，曾經提出過整個規劃的古洞北，可以用百分百收地發展，

但後來發覺這方法行不通，會令過程更長；最後決定用「換地」，即私人土地若規劃做住宅地，

政府接受私人發展商可以與政府「換地」或補地價形式發展。但她表示，這種形式會否適用於文

錦渡商住區等新發展區仍未決定，「最終要視乎規劃，又或是政府掌握新規劃出來的６００公頃

土地，有幾多係屬於政府地，幾多是私人地。」

林鄭又否認政府希望透過用土地共享而非收地去興建公營房屋，強調做法是多管齊下，需要

收地就收地，如果發展商願意土地共享，這是雙贏方案。她強調土地共享有時限，到２０２３年

５月即截止，「而家無承諾一直落去都有土地共享方法。」



＊形容積極收地發展三個保育區是「破格思維」＊



北部都會區發展規劃中，會設立三個佔地約２０００公頃的濕地保育區，當中涉及南生圍、

豐樂圍、大生圍、蠔殼圍等漁塘地帶。林鄭明確表示，「私人漁塘基本上不發展，所以應該用土

地收回條例收地」。她指城規會覺得這些漁塘是可以保育的濕地，但又不是法律規定不能發展，

「所以好多發展商成日去闖城規會，但由於係濕地或緩衝區，就算闖到，地積比都係低嘅，有啲

人又會先破壞後建設，又有人舉報，規劃署執法，政府要投入好多執法資源，但又用唔到。大家

『打困籠』，沒有贏家。」她形容政府今次積極收地發展三個保育區，是「破格思維」。

至於此舉會否引發司法覆核，林鄭相信經過完善選舉制度，如果立法會都同意用這些方法發

展，社會都要考慮立法會意見，等於立法會都要考慮社會意見。（ｈｙ）



