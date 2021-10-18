中電（２）本港首三季售電量增４﹒１％，第三期中期息０﹒６３元

《經濟通通訊社１８日專訊》中電控股（００００２）宣布，今年首九個月，香港售電量增

加至２７５﹒０６億度，按年增加４﹒１％。隨著政府推行疫苗接種計劃及放寬社交距離限制，

更多市民恢復上班及上學，香港經濟逐步復甦，電力需求有所上升。今年夏季天氣炎熱，用電量

亦因而增加。

期內，住宅售電量按年增加２﹒４％，佔本地總售電量３０％；商業售電量按年增加４﹒２

％，佔本地總售電量３８％；基建及公共服務售電量按年增加５﹒９％；佔本地總售電量２７％

；製造業售電量按年增加３﹒８％，佔本地總售電量５％。



＊煤價持續上漲對中國業務構成壓力＊



中國業務方面，隨著中國內地的經濟從新冠病毒疫情中復甦，中電的零碳發電組合表現穩定

，然而煤炭價格高企嚴重削弱了火電的產能。今年來自風電項目的貢獻維持穩定。煤價上升導致

電廠今年上半年的利潤大幅受壓，並導致火電組合的經營錄得虧損。其後煤價持續上漲，對中電

所有煤電資產的利潤和貢獻構成進一步壓力。



＊澳洲電廠產電量按年上升＊



澳洲業務方面，ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ在疫情下仍致力推動多個新項目，以提供

潔淨而靈活的發電，支持澳洲的能源轉型進程。ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ旗下電廠的產

電量較去年同期增加。

董事會今日宣布派發２０２１年第三期中期股息每股 ０﹒６３元。（ｈｙ）

