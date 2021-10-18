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即市新聞

18/10/2021 16:26

《小傳日記》京城穿零度，ＧＤＰ轉涼；內房稍回暖，恒大歷風霜

　　《小傳日記》魚缸近來都穩陣些少，不過今日高開過咗五十天線之後又跣返低，但係跌足全
日臨尾盤又倒升返上去，真係冷暖不定。
　　神州最新就公布咗第三季ＧＤＰ，增加４﹒９巴仙，差過預期嘅５﹒２巴仙。頭三季按年增
長９﹒８巴仙，兩年平均增長５﹒２巴仙，較上半年兩年平均增速回落０﹒１巴仙。ＧＤＰ造唔
好，內銀內險表現都麻麻：建行（００９３９）跌唔夠１巴仙，報５﹒４３銀；招行
（０３９６８）跌挨近兩巴仙，報６２﹒４５銀；平保（０２３１８）跌多過１巴仙，報５６﹒
８銀。
　　唔知係咪因為ＧＤＰ唔夠好，阿爺近排就喺北京搞咗場座談會同成班神州房企大哥大傾下偈
，據報當中就包括萬科、融創、旭輝、龍湖等等有喺香江上市的大公司，據透露與會企業都提出
想喺「房住不炒」前提下適當鬆綁。不過好消息下內房佬都唔係太彈：融創（０１９１８）升多
過５巴仙，報１６﹒７２銀；龍湖（００９６０）打個和，報３５﹒１銀；萬科（０２２０２）
跌唔夠１巴仙，報２１銀。
　　講起內房，據《路透》報道，有消息話恒大ＣＥＯ夏海鈞正係身處香江，同銀行或者債權人
磋商，釐清有幾多債務繼而方便重組。雖然未傾得成，不過恒大系已經因為ＣＥＯ努力撲水而反
彈唔少：恒大汽車（００７０８）升多過８巴仙，報４﹒１６銀；恒騰網絡（００１３６）升挨
近３巴仙，報２﹒８１銀。
　　香江今日轉凍，北京都係由１５號開始冷鋒來襲，噚日朝早仲跌穿零度，不過北京氣象局就
話未算達到入冬標準，但係今日唔少「保暖概念股」都抽高，兗煤（０１１７１）升多過１１巴
仙，報１５﹒９銀；波司登（０３９９８）升挨近８巴仙，報６﹒３５銀。
　　魚缸臨尾上返五十天線，而且日線圖有個「小交叉」頂住，睇嚟魚缸未必會跟住天氣一齊凍
咁啵，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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