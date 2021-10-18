【企業盈警】ＥＰＳ創健科技（３８６０）料中期轉蝕最多６００萬

《經濟通通訊社１８日專訊》ＥＰＳ創健科技（０３８６０）宣布，截至今年９月底止六個
月，股東應佔虧損為４００萬元至６００萬元，去年同期錄得溢利４４０萬元。
該集團指，虧損主要由於新藥開發項目發生的費用；根據公司於今年５月５日的公告所披露
控制權變更之無條件強制性現金要約而產生的費用。除上述者外，集團的財務狀況仍然穩健。（
ｈｙ）
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