【選舉改革】政制局：已吸收選委會選舉經驗，特首選舉將人手點票

《經濟通通訊社１８日專訊》在立法會政制事務委員會上，政制及內地事務局交代明年３月

舉行的行政長官選舉安排，指投票日訂於明年３月２７日，票站設於會展，只要候選人取得超過

７５０張有效選票，即屬當選，否則選舉主任會安排下一輪提名及投票。

上月舉行的選委會選舉點票安排惹來抨擊，當局強調，已經汲取經驗及教訓，會確保年尾舉

行的立法會選舉，以及明年３月舉行的特首選舉，運作暢順，由於特首選舉的選民人數較少，選

舉事務處會安排人手點票，並調配內部人手作點票員。



＊倘特首競逐連任可僱用另一競選團隊＊



政制及內地事務局副秘書長陳潔玲表示，如果現任特首打算競逐連任，租用另一個地方作為

競選辦或僱用另一個競選團隊是最清晰的做法。《基本法》或行政長官的相關條例沒有講明需要

辭職或休假。但如果現任特首擁有保安、交通安排、秘書或居所等，在競逐連任時用到這些資源

，就要清晰攤分哪些與現任職務有關，哪些與競選活動有關，並在選舉開支中申報。

選舉事務處總選舉事務主任翁應輝表示，行政長官日常的工作，相信行政長官或與會人士都

會很清楚，參與的會議屬於討論政府項目抑或是私人聚會，但當局會留意是否可以提供多些清晰

指引。（ｈｙ）

