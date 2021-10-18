【新冠肺炎】全國昨增２宗本土病例，上海夫婦旅遊途中於西安確診

《經濟通通訊社１８日專訊》國家衛健委公布，昨日（１７日）全國報告新增確診病例２４

例，其中本土病例２例（均在陝西西安市）。上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布信息，陝

西西安通報的兩名患者，１０月９日離滬赴甘肅、內蒙古、陝西等地旅遊，在西安接受新冠核酸

檢測結果為陽性。另據陝西省衛健委公布，２人為夫妻，核酸採樣檢測後自行到大雁塔、大慈恩

寺遊玩，飛往西安前被通知原地等候卻自行離開。目前，兩人已在西安市第八醫院接受診治。

消息指，患者為６２歲女子閆某，以及其６５歲丈夫姜某某，均為上海某高校退休教師。上

海市疫情防控工作領導小組辦公室指出，上述二人在上海及內蒙古接受新冠病毒核酸檢測，結果

均為陰性。直至１０月１５日，在甘肅嘉峪關中醫醫院接受新冠病毒核酸檢測，結果異常。１６

日，在陝西省西安第八人民醫院進行新冠病毒核酸檢測，結果均為陽性。目前，上海市已對二人

在滬的相關人員和場所進行流行病學調查，並落實相應的防控措施。



＊四川１例無症狀感染轉確診＊



截至１７日，全國境外輸入病例２２例，含１例由無症狀感染者轉為確診病例（在四川）；

無新增死亡病例。無新增疑似病例。境外輸入現有確診病例４６４例（其中重症病例１例），現

有疑似病例１例。累計確診病例９４２２例，累計治愈出院病例８９５８例，無死亡病例。

全國現有確診病例５１６例（其中重症病例１例），累計治愈出院病例９１３９４例，累計

死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９６５４６例，現有疑似病例１例。累計追蹤到密切接

觸者１２１２６０７人，尚在醫學觀察的密切接觸者２０４９３人。

昨日全國新增無症狀感染者９例，其中境外輸入７例，本土２例（均在雲南德宏傣族景頗族

自治州）；當日轉為確診病例１例（為境外輸入）；當日解除醫學觀察１６例（境外輸入１３例

）；尚在醫學觀察的無症狀感染者３６０例（境外輸入３４６例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８７０８例。其中，香港特別行政區１２２９４例（出

院１１９９２例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院６６例），台灣地區

１６３３７例（出院１３７４２例，死亡８４６例）。（ｗｌ）

