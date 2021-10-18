【重拳監管】官媒稱個人信息保護法將給跨境券商帶來重大合規挑戰

《經濟通通訊社１８日專訊》官媒《人民網》發表評論指出，近年來，隨著中國人民財富的

不斷增長，不少境內投資者開始參與境外美股和港股的投資，在此背景下，提供全球主要市場股

票交易服務的跨境互聯網券商也迎來了迅速發展。不過，即將在１１月１日施行的個人信息保護

法將給跨境互聯網券商行業帶來重大的合規挑戰。強監管時代已經到來，同時涉及個人信息安全

、數據安全與金融安全的跨境互聯網券商正面臨著合規的重大挑戰。（ｊｔ）

