【解決電荒】數據顯示１０月煤炭進口急增，業內料短缺問題將緩解

《經濟通通訊社１８日專訊》煤炭短缺已導致全國範圍內電力供應緊張，擾亂了多個行業的

生產。內地監管近幾個月採取一系列措施增加煤炭供應，解決煤炭短缺問題。中國煤炭運銷協會

（ＣＣＴＤ）周日（１７日）在一份聲明中表示，內地的煤炭短缺局面可能會在未來幾個月得到

緩解，國內生產和進口已經出現回升跡象。１０月１至１３日，該協會監測的煤礦企業煤炭日產

量比９月的日均水平增長４﹒５％。該協會監測的煤礦企業佔到中國煤炭產量的一半以上。

中國國家能源局上周表示，煤炭日產量已攀升至２月以來的最高水平。在旨在促進煤炭供應

的措施中，政府自７月以來已經批准了１５０多個煤礦擴大產能，最近還敦促關閉的煤礦在北方

大部分地區下個月開始冬季供暖季前重啟生產。監管還鼓勵發電廠到海外採購煤炭，以確保發電

的原料供應。

根據海關數據，中國９月煤炭進口量較上年同期增加了７６％。路孚特貿易流數據顯示，截

至周日，１０月份料有約１８３６萬噸煤炭抵達中國。海關數據顯示，中國去年１０月份進口了

１３７３萬噸煤炭，即煤炭進口量同比或急增至少逾三成。（ｗｌ）

