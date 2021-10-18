【重拳監管】騰訊：將於近期成立個人信息保護外部監督委員會

《經濟通通訊社１８日專訊》官媒連日將抨擊矛頭指向互聯網券商，斥富途控股、老虎證券

等跨境互聯網券商除涉信息安全風險外，還存在例如無牌照展業、與內地券商相比存在不平等競

爭、涉嫌協助個人進行資產轉移等等。《人民網》發表評論指出，即將在１１月１日施行的個人

信息保護法將給跨境互聯網券商行業帶來重大的合規挑戰。強監管時代已經到來，同時涉及個人

信息安全、數據安全與金融安全的跨境互聯網券商正面臨著合規的重大挑戰。

資料顯示，富途今年４月完成１２億美元融資後，騰訊（００７００）持股仍達２１％。該

公司表示，將於近期成立「個人信息保護外部監督委員會」。委員會是騰訊隱私保護工作的第三

方獨立監督機構，工作內容將包括但不限於：結合相關法律法規要求，獨立評議騰訊公司及各產

品隱私保護相關工作、提出指導和修改意見等，以不斷完善與提高騰訊個人信息保護工作的機制

建設與透明度水平。

委員會首批成員暫定為１５人，計劃包括法學與技術專家、行業協會代表等個人信息保護領

域的專業人士，也將涵蓋律師、媒體以及其他公眾。首批成員將通過公開招募和定向邀請等方式

產生。騰訊此前曾率先發布了《騰訊隱私保護白皮書》，今後還將發布《騰訊個人信息保護社會

責任報告》，以進一步提高個人信息保護水平，完善平台治理。（ｗｌ）

