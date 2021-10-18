【解決電荒】９月原煤生產略降進口增７６％，發電增速環比加快

《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布，９月份，生產原煤３﹒３億噸，同比下降０

﹒９％，比２０１９年同期下降１﹒８％，兩年平均下降０﹒９％，日均產量１１１４萬噸。進

口煤炭３２８８萬噸，同比增長７６％。１至９月份，生產原煤２９﹒３億噸，同比增長３﹒７

％，比２０１９年同期增長３﹒６％，兩年平均增長１﹒８％；進口煤炭２３０４０萬噸，同比

下降３﹒６％。

港口煤炭綜合交易價格上漲。９月２４日，秦皇島港５５００大卡、５０００大卡、

４５００大卡動力煤綜合交易價格分別為每噸１０７９元 （人民幣．下同）、９８０元和

８５７元，比８月２７日分別上漲１９４元、１８２元和１５１元。



＊９月發電同比增４﹒９％，首三季增１０﹒７％＊



電力生產有所加快。９月份，發電６７５１億千瓦時，同比增長４﹒９％，增速比上月加快

４﹒７個百分點，比２０１９年同期增長１０﹒５％，兩年平均增長５﹒１％，日均發電２２５

億千瓦時。１至９月份，發電６０７２１億千瓦時，同比增長１０﹒７％，比２０１９年同期增

長１１﹒６％，兩年平均增長５﹒７％。

分品種看，９月份，火電、風電增速加快，核電、太陽能發電增速放緩，水電降幅收窄。其

中，火電同比增長５﹒７％，以２０１９年９月份為基期，兩年平均增長２﹒９％；水電下降０

﹒３％，兩年平均增長１０﹒６％；核電增長４﹒３％，兩年平均增長５﹒８％；風電增長１９

﹒７％，兩年平均增長１５﹒４％；太陽能發電增長４﹒５％，兩年平均增長４﹒３％。（ｗｌ

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