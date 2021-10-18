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18/10/2021 09:31

【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，淨回籠１００億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平２﹒２％，為連續８日進行百億逆回購操作。
　　公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨回籠１００億元。
　　本周公開市場共６００億元逆回購到期，其中，周一有２００億到期（包括上周六到期
１００億元順延至周一），周二至周五各有１００億到期。（ｃｔ）

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