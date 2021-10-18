【重拳監管】推送金融廣告宣揚過度消費，快手、抖音被罰２０萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》據內地工商資料顯示，近日，快手（０１０２４）全資子公司

北京快手科技，以及抖音關聯公司北京微播視界科技，因違反廣告法，遭北京市海淀區市場監督

管理局罰款２０萬元人民幣。據內地媒體報道，快手及抖音均因發布某金融的影片廣告，宣揚過

度消費等不正確導向，「存在嚴重價值觀問題」而被罰。（ｅｙ）

