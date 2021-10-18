【聚焦人幣】據報中國委托１４家中外資銀行發行美元債券

《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透》周一取得的一份條件清單（ｔｅｒｍ ｓｈｅｅｔ
）顯示，中國已經委托１４家商業銀行根據市況按計劃發行以美元計價的多檔債券。條件清單顯
示，這些銀行包括中國銀行、美國銀行、花旗集團、建設銀行、德意志銀行和高盛。他們將從今
日起安排一系列投資者電話會議。（ｗｌ）
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